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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2989Быковка, д. вл.при колодце.437208376
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Ковровский уезд
С. Воскресенское. Д. Калышкино, Барское, Голиковка, Посечиха, Булатцево, Стрекалово, Мостовая, Быковка, Вахнево, Высокое, Башмаково, Перевозное, Марковицы, Шпарихи, Жуков Показать все 29Кн. Варв. Юрьев. Трубецкая8988272
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
805. Быковка, деревня бывшая владельческая, при речке Волкуше, дворов 25, жителей 193, 2 кожевенных заводов
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588864Быковкадеревня56°43'40°56'O-37-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24614430143д Быковкадеревня