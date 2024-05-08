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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Свило, им. (Мисуно), жит. 9 (3 м. 6 ж.), дес. 253, у. гор. 59 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Свила 4 в.
Свило, им. (Барака), жит. 17 (11 м. 6 ж.), дес. 106, раз. см. пред.
Свило, им. (Фальковского), жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 77, раз. см. пред.
Свило, ферма (православной Свильской церкви), жит. 28 (15 м. 13 ж.), дес. 150, у. гор. 56 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 24 ст. ж. д. Свила 1 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Подсвилье2270
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Подсвилье615