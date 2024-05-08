Населенное место

Свило, им. (Мисуно), жит. 9 (3 м. 6 ж.), дес. 253, у. гор. 59 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Свила 4 в.

Свило, им. (Барака), жит. 17 (11 м. 6 ж.), дес. 106, раз. см. пред.

Свило, им. (Фальковского), жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 77, раз. см. пред.