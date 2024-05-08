городской посёлок Подсвилье, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Подсвилье

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Плисская волость
Свило, им. (Мисуно), жит. 9 (3 м. 6 ж.), дес. 253, у. гор. 59 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Свила 4 в.
Свило, им. (Барака), жит. 17 (11 м. 6 ж.), дес. 106, раз. см. пред.
Свило, им. (Фальковского), жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 77, раз. см. пред.
Свило, ферма (православной Свильской церкви), жит. 28 (15 м. 13 ж.), дес. 150, у. гор. 56 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 24 ст. ж. д. Свила 1 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район
гп Подсвилье2270

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Подсвильский сельсовет
гп Подсвилье615

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