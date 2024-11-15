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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного нижнего чина, крестьянина деревни Пожарища Харинской волости Тотемского уезда Порошина И. И. об отказе в назначении ему пенсии. 1915 г. // Гос. Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Пожарища Харинской волости о привлечении к ответственности полицейского урядника Едемского за нанесение побоев первому пр взыскании сбор Показать все
Дело по отношению Вологодской казенной палаты о предоставлении податных льгот крестьянину дер. Пожарище Харинской волости Поповскому Федору. 1906 г. // Гос. архив Вологод Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9793Пожарище, с. каз.при р. Илезе.63½24½31102109Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1446. Пожарища, деревня бывшая государственная, при речке Илезе, дворов 41, жителей 287, 3 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2121ПожарищеХаринское.Воскресенскийбывшие государственные650,562190200
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Пожарище162735деревняРусские59166179345
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Пожарище (маш. т-во,1 пром. зав.,1 торг. зав.,мед. пункт,шк. I ст.) 3840деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 46 км. Летнее: —.Зимнее: 276 км. Летнее: —.6159
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34742Пожарищедеревня59°59'с.ш.43°44'в.д.O-38-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608460156д Пожарищедеревня