деревня Пожарище, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Пожарище

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного нижнего чина, крестьянина деревни Пожарища Харинской волости Тотемского уезда Порошина И. И. об отказе в назначении ему пенсии. 1915 г. // Гос. Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Пожарища Харинской волости о привлечении к ответственности полицейского урядника Едемского за нанесение побоев первому пр взыскании сбор Показать все
Дело по отношению Вологодской казенной палаты о предоставлении податных льгот крестьянину дер. Пожарище Харинской волости Поповскому Федору. 1906 г. // Гос. архив Вологод Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9793Пожарище, с. каз.при р. Илезе.63½24½31102109Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Харинская волость
1446. Пожарища, деревня бывшая государственная, при речке Илезе, дворов 41, жителей 287, 3 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Харинская волость
2121ПожарищеХаринское.Воскресенскийбывшие государственные650,562190200

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Харинская волость
Пожарище162735деревняРусские59166179345

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Харинский сельсовет
Пожарище (маш. т-во,1 пром. зав.,1 торг. зав.,мед. пункт,шк. I ст.) 3840деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 46 км. Летнее: —.Зимнее: 276 км. Летнее: —.6159

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
34742Пожарищедеревня59°59'с.ш.43°44'в.д.O-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Тимановское сельское поселение
19608460156д Пожарищедеревня

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