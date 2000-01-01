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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению жит. с. Дуровки Готовской волости Бугаковой Ефимии Акиндиновны в предложении взятки Косых Петру Ивановичу. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Дело по обвинению жит. с. Дуровки Готовской волости Бугакова Афанасия Николаевича в неимении документов о прохождении воинской службы. 1921 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Дело по обвинению жит. с. Дуровки Готовской волости Дурова Афанасия Никитовича и др. в неуплате продналога. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1879Дуровка, д. каз.при рч. Ольшанке.483048229215
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
753. Дуровка, деревня бывшая государственная, при речке Камышенке, дворов 59, жителей 579, 2 поташн. з.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Дуровка3231деревняДуровск.68611