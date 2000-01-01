деревня Дуровка, деревня Дуровка, Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Дуровка

Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению жит. с. Дуровки Готовской волости Бугаковой Ефимии Акиндиновны в предложении взятки Косых Петру Ивановичу. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Дело по обвинению жит. с. Дуровки Готовской волости Бугакова Афанасия Николаевича в неимении документов о прохождении воинской службы. 1921 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Дело по обвинению жит. с. Дуровки Готовской волости Дурова Афанасия Никитовича и др. в неуплате продналога. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1879Дуровка, д. каз.при рч. Ольшанке.483048229215

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Готовская волость
753. Дуровка, деревня бывшая государственная, при речке Камышенке, дворов 59, жителей 579, 2 поташн. з.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Готовская волость
Дуровка3231деревняДуровск.68611
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