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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Бор, Передольской волости, Лужского уезда, В. Архиповым. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
По жалобе крестьянина дер. Бор Передольской волости Лужского уезда Ф. Павлова на местную сельскую администрацию. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О взыскании денег К. Иголкиной с крестьян д. Бор Передольской волости Лужского уезда Дмитриевых. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
По жалобе крестьянки д. Бор Передольской волости Лужского уезда А. Павловой. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опись 4 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1925Бор, д. вл.при р. Луге.3030309698Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Бор36Скобельцын47517
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Бор д.324 стан3035 участок16станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57889Бордеревня58°32'00"30°11'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603425126д Бордеревня