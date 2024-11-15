деревня Бор, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Бор

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Бор, Передольской волости, Лужского уезда, В. Архиповым. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
По жалобе крестьянина дер. Бор Передольской волости Лужского уезда Ф. Павлова на местную сельскую администрацию. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О взыскании денег К. Иголкиной с крестьян д. Бор Передольской волости Лужского уезда Дмитриевых. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
По жалобе крестьянки д. Бор Передольской волости Лужского уезда А. Павловой. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опись 4 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1925Бор, д. вл.при р. Луге.3030309698Часовня православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Бор36Скобельцын47517

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Передольская волость
Бор д.324 стан3035 участок16станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
57889Бордеревня58°32'00"30°11'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Передольское сельское поселение
49603425126д Бордеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.