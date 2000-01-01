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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2206Успенск (Ольхова), с. вл.при рч. Ольховой.243138813211260Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарок 2. Заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
744. Успенск (Ольхова, Орехова, Козлова, Куцурбовка), село бывшее владельческое, при речках Ольховой и Ореховой, дворов 412, жителей 2352, волостное правление (уездный го Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
3Успенское № 1 бывшие помещичьи676191218683780
4Успенское № 2бывшие помещичьи2387826981480
5Успенское № 3 бывшие помещичьи139391414805
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Успенск
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13117Успенкаселище міського типуцентр селищної радир-н Лутугинськийселищна рада Успенська