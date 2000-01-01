посёлок городского типа Успенка, посёлок городского типа Успенка — Familio

Успенка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд
2206Успенск (Ольхова), с. вл.при рч. Ольховой.243138813211260Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарок 2. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Успенская волость
744. Успенск (Ольхова, Орехова, Козлова, Куцурбовка), село бывшее владельческое, при речках Ольховой и Ореховой, дворов 412, жителей 2352, волостное правление (уездный го Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Славяносербский уезд, Успенская волость
3Успенское № 1 бывшие помещичьи676191218683780
4Успенское № 2бывшие помещичьи2387826981480
5Успенское № 3 бывшие помещичьи139391414805

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Успенская волость
село Успенск

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13117Успенкаселище міського типуцентр селищної радир-н Лутугинськийселищна рада Успенська
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