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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1464Гаврило-Архангельское (Яшкино), с. каз.при р. Малом Уране.9252162527586Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
654. Гаврило-Архангельское, (Ямкино), село бывшее государственное, при реке Уране, дворов 163, жителей 1377, церковь православная, лавка
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Гавриило-Архангельское (Яшкино тож). Б. госуд. Рус. Прав.3197Р. М. Уран275851035911601233
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72137Яшкиносело52°41'с.ш.53°27'в.д.N-39-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53623446101с Яшкиносело