деревня Юхново, деревня Юхново, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Юхново

Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Торопецкий уезд
12787Юхново, дер.при рч. Стардашихе.323283029

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Сиверетская волость
432. Юхнова, деревня бывшая владельческая, при речке Сиверетице, дворов 6, жителей 37, волостное правление (уездный город в 90 верстах). В ¼ версты — церковь православная Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Сивирстская волость
деревня Юхнова

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Западнодвинский район
280993Юхноводеревня56°11'31°46'O-36-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Западнодвинский муниципальный район, Бенецкое сельское поселение
28616404271д Юхноводеревня
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