станица Александровская, Александровская станица, Черкасский округ (на 1915) — Familio

Александровская

Александровская станица, Черкасский округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Черкасский округ
28Александровская, станица казачья.при р. Доне.30288892909Церквей православных 2. Заводов 2: кирпичный и известковый.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Черкасский округ, Александровская станица
станица Александровская22289772431135613332689сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ, Александровская станица
55Александровская ст. при реке Дон5422248417071668Ст. пр., общ. сберег. касса, 3 церк., 2-кл. прих. уч., жен. уч. 3 разр., церковно-приходская школа, кирпич. зав., кишечн. зав.2929

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