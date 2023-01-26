деревня Поровичи, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Поровичи

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Красносельская волость
Поревичи, ф. (Марпвичей), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 50, у. гор. 42 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Уша 11 в.
Поревичи, д., жит. 33 (12 м. 11 ж.), дес. 39, у. гор. 48 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Уша 12 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Радошковичский сельсовет
д Поровичи9

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Радошковичский сельсовет
д. Поровичи13

Мы используем куки для улучшения работы сайта.