село Кологривово, село Кологривово, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Кологривово

Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Кологривово Богородицко-Локотецкой вол. Ефремовского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 20 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
1958Богородицкое (Кологривово), с. вл.при рч. Лакотцах.252955217274Церковь православная 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новодеревеньковский район
63863Кологривовосело52°59'с.ш.37°51'в.д.N-37-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новодеревеньковский муниципальный район, Глебовское сельское поселение
54639404111с Кологривовосело
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