село Шабельники, село Шабельники, Чигиринский уезд, Киевская губерния (на 1913) — Familio

Шабельники

Чигиринский уезд, Киевская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Чигиринский уезд, Шабельницкая волость
1551. Шабельники, село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 458, жителей 2836, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, 2 школы, Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Чигиринский уезд, Шабельницкая волость
Шабельники село.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Киевская губерния, Чигиринский уезд, Шабельницкая волость
село Шабельники
Киевская губерния, Чигиринский уезд
село Шабельники
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