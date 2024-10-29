деревня Глубочаны, Логойский район, Минская область (на 2021) — Familio

Глубочаны

Логойский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Крайская волость
Глубочаны, им. (Ульянова), жит. 29 (16 м. 13 ж.), дес. 547, у. гор. 46 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Уша 37 в.
Глубочаны, д., жит. 251 (119 м. 132 ж.), дес. 194, у. гор. 42 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Уша 38 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Логойский район, Зареченский сельсовет
д Глубочаны48

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Логойский район, Октябрьский сельсовет
д. Глубочаны40

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