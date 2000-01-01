улус Усть-Кемчуг, улус Усть-Кемчуг, Мелецкая инородная управа, Ачинский уезд (на 1911) — Familio

Усть-Кемчуг

Мелецкая инородная управа, Ачинский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
улус
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Красноярского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
166Усть-Кемчуг, ул. тат. каз.при рр. Чулыме и Кемчуге.114114409598Мелецкая отдельная управа.

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Мелецкая инородная управа
254Усть-Кемчугский, ул., на р. Чулыме 3197100
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