деревня Ясино, Череповский уезд, Новгородская губерния (на 1860) — Familio

Ясино

Череповский уезд, Новгородская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Лохотской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Череповский уезд
Сц. Дор, Д. Митинская, Большия Стражи и Ясино27Ник. Алекс. Румянцев1101226

Мы используем куки для улучшения работы сайта.