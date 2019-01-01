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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Петро-Павловской Вещезерской церкви. Список архивных д Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
56Петропавловский-Вещезерский погост (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля446121879см.см.церковная служба—Каргопольский почтовый тракт.ручей Коняевский.Смежен с селом Петропавловским.
57Петропавловское (с.)2-го стана, 2-го зем. уч.Ольховицкого и Никифоровского91030326279++торговляземледелиеКаргопольский почтовый тракт.река Соколиха.Церковь, училище, волостное правление, пчт. отд., кв.: зем. нач. 2 уч. и управл. 17-м Петропавловским удел. имением, зем. врач, больница, 2 мануфактуры. и 4 мелочные лавк Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35453Чарозеросело60°28'с.ш.38°39'в.д.P-37-126
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628484101с Чарозеросело