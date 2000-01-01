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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2065Шабельск (Маячка, Прокоповка), с. вл.при рч. Маячке.544275379410Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Изюмский уезд
Сл. Шабелькова31Наследн. П. В. Шабельского1051653
С. Шабельковка, Маячка тож60Ив. Аф. Шабельский1132335
С. Шабельковка82Кон. Аф. Шабельский721925
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
389. Шабельково (Прокоповка, Маячка), село бывшее владельческое, при речке Маячке, дворов 121, жителей 753, церковь православная, лавка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5256Шабельківкаселище міського типуцентр селищної радиміськрада Краматорська, селищна рада Шабельківська