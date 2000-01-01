посёлок городского типа Шабельковка — Familio

Шабельковка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
2065Шабельск (Маячка, Прокоповка), с. вл.при рч. Маячке.544275379410Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Изюмский уезд
Сл. Шабелькова31Наследн. П. В. Шабельского1051653
С. Шабельковка, Маячка тож60Ив. Аф. Шабельский1132335
С. Шабельковка82Кон. Аф. Шабельский721925

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Алисовская волость
389. Шабельково (Прокоповка, Маячка), село бывшее владельческое, при речке Маячке, дворов 121, жителей 753, церковь православная, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5256Шабельківкаселище міського типуцентр селищної радиміськрада Краматорська, селищна рада Шабельківська

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