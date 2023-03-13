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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Ватланова Ватлановской волости Вологодского уезда М. И. Мельникова на определение Вологодского уездного съезда, которым постановлено возбу Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ватланово Ватлановской волости Вологодского уезда Мельникова о неправильном взыскании с него 275 рублей крестьянином Соболевым. 1892 г. // Показать все
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Ватланова Ватлановской волости Вологодского уезда Маричева за выкуп трех наделов земли. 1893 г. // Гос. архив Волого Показать все
Роспись священника Рождественской церкви с. Ватланова Сямской вол. Вологодского у. Родиона о количестве венчаний в приходе. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 1260. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 311. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Выколупкинской церкви. Список архивных де Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1050Ватланово, д. вл.при пруде и колодцах.647187778
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
80. Ватланова, деревня бывшая владельческая, при клдц., дворов 28, жителей 148, волостное правление (уездный город в 6 верстах), школа, лавка. В 1 версте — Николаевский В Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Ватланова8261795772018501971382125
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
97ВатлановоКовыринское.Николаевский-Выколупкинскийбывшие помещичьи64357787
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Ватланово191247деревняРусские448896184
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ватланово (шк. I ст.) 516деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.4444
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34842Ватлановодеревня59°12'с.ш.39°47'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620464132д Ватлановодеревня