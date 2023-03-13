деревня Ватланово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ватланово

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Ватланова Ватлановской волости Вологодского уезда М. И. Мельникова на определение Вологодского уездного съезда, которым постановлено возбу Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ватланово Ватлановской волости Вологодского уезда Мельникова о неправильном взыскании с него 275 рублей крестьянином Соболевым. 1892 г. // Показать все
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Ватланова Ватлановской волости Вологодского уезда Маричева за выкуп трех наделов земли. 1893 г. // Гос. архив Волого Показать все
Роспись священника Рождественской церкви с. Ватланова Сямской вол. Вологодского у. Родиона о количестве венчаний в приходе. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 1260. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 311. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Выколупкинской церкви. Список архивных де Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1050Ватланово, д. вл.при пруде и колодцах.647187778

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Ватлановская волость
80. Ватланова, деревня бывшая владельческая, при клдц., дворов 28, жителей 148, волостное правление (уездный город в 6 верстах), школа, лавка. В 1 версте — Николаевский В Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Ватлановская волость
деревня Ватланова8261795772018501971382125

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Ватлановская волость
97ВатлановоКовыринское.Николаевский-Выколупкинскийбывшие помещичьи64357787

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Пригородная волость
Ватланово191247деревняРусские448896184

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Ватлановский сельсовет
Ватланово (шк. I ст.) 516деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.4444

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
34842Ватлановодеревня59°12'с.ш.39°47'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Сосновское сельское поселение
19620464132д Ватлановодеревня

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