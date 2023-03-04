село Криничное, село Криничное, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Криничное

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества конной просорушки жителя слободы Криничной Ново-Калитвянской волости Острогожского уезда Серобабина Степана Николаевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Криничной Ново-Калитвянской волости Острогожского уезда Серобабина Степана Николаевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежск Показать все
Оценочная опись мельницы Сергея Елисеевича Ещак в с. Криничная Ново-Калитвянской волости Острогожского уезда. 1912 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Оценочная опись мукомольной мельницы Романа Павловича Мусияченко в с. Криничная Ново-Калитвянской волости Острогожского уезда. 1912 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2320Криничная, слоб. каз.при рч. Криничной.14217208853913Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Ново-Калитвенская волость
1032. Криничная, слобода бывшая государственная, при речке Кринице, дворов 274, жителей 2626, церковь православная, 2 лавки, 33 ветряные мельницы

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Новокалитвянская волость
Криничная6865слободаКриничен. 1-го3982649

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7733Криничноесело50°01'с.ш.39°51'в.д.M-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Криничанское сельское поселение
20647428101с Криничноесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close