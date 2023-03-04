- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества конной просорушки жителя слободы Криничной Ново-Калитвянской волости Острогожского уезда Серобабина Степана Николаевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Криничной Ново-Калитвянской волости Острогожского уезда Серобабина Степана Николаевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежск Показать все
Оценочная опись мельницы Сергея Елисеевича Ещак в с. Криничная Ново-Калитвянской волости Острогожского уезда. 1912 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Оценочная опись мукомольной мельницы Романа Павловича Мусияченко в с. Криничная Ново-Калитвянской волости Острогожского уезда. 1912 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2320Криничная, слоб. каз.при рч. Криничной.14217208853913Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1032. Криничная, слобода бывшая государственная, при речке Кринице, дворов 274, жителей 2626, церковь православная, 2 лавки, 33 ветряные мельницы
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Криничная6865слободаКриничен. 1-го3982649
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7733Криничноесело50°01'с.ш.39°51'в.д.M-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647428101с Криничноесело