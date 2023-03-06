деревня Злобина, деревня Злобина, Вознесенская волость, Красноярский уезд (на 1911) — Familio

Злобина

Вознесенская волость, Красноярский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
53Злобина, д. каз.при рч. Березовке.22952253196

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Вознесенская волость
1493Злобина 1-я, д., на рч. Березовке; хлеб.-з. маг.5817417710
1494Злобина 2-я (Красная Горка), д., на рч. Березовке2059648
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