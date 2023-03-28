- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по иску жительницы с. Пасека Монастырщенской волости Новиковой Александры Захаровны к Ивановой Пелагее Сергеевне о разделе имущества. 1921 г. // Гос. архив Воронежск Показать все
Дело по иску жителя с. Пасека Монастырщенской волости Сушкина Ивана Павловича к Шадовой Ландине о выплате денег за работу. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
927Пасика, д. каз.при р. Доне.262798574611Православный мужский монастырь.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
411. Пасика, деревня бывшая государственная, при реке Доне, дворов 212, жителей 1110, лавка, 15 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Пасека5321селоПасековскаго2712211