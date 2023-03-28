деревня Пасика, деревня Пасика, Богучарский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Пасика

Богучарский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по иску жительницы с. Пасека Монастырщенской волости Новиковой Александры Захаровны к Ивановой Пелагее Сергеевне о разделе имущества. 1921 г. // Гос. архив Воронежск Показать все
Дело по иску жителя с. Пасека Монастырщенской волости Сушкина Ивана Павловича к Шадовой Ландине о выплате денег за работу. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
927Пасика, д. каз.при р. Доне.262798574611Православный мужский монастырь.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Монастырщинская волость
411. Пасика, деревня бывшая государственная, при реке Доне, дворов 212, жителей 1110, лавка, 15 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Моностырщенская волость
Пасека5321селоПасековскаго2712211
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