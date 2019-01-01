село Лопатино, Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Лопатино

Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об Ульченко Филиппе Евдокимовиче, крестьянине с. Лопатина Чернореченской вол. Самарского у. Самарской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Го Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
35Лопатино, с. удел.при пруде безымянного байрака.156678460445Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Чернореченская волость
158. Лопатино, село бывшее удельное, при речке Лопате, дворов 178, жителей 1022, церковь православная, школа, лавка, 5 ветряных мельниц

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Чернореченская волость
С. Лопатино. Б. удел. Малорос. Прав.805Пруд "Лопатино"151515262976984

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Волжский район
56339Лопатиносело53°04'с.ш.50°13'в.д.N-39-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Волжский муниципальный район, Сельское поселение Лопатино
36614421101с Лопатиносело

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