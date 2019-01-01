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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об Ульченко Филиппе Евдокимовиче, крестьянине с. Лопатина Чернореченской вол. Самарского у. Самарской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Го Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
35Лопатино, с. удел.при пруде безымянного байрака.156678460445Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
158. Лопатино, село бывшее удельное, при речке Лопате, дворов 178, жителей 1022, церковь православная, школа, лавка, 5 ветряных мельниц
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Лопатино. Б. удел. Малорос. Прав.805Пруд "Лопатино"151515262976984
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56339Лопатиносело53°04'с.ш.50°13'в.д.N-39-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36614421101с Лопатиносело