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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2460Чернава большая (Лески), с. каз. и вл.при рч. Большой Чернаве.3313202807874Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
800. Б. Чернова (Лески), село бывшее государственное, при речке Б. Чернаве, дворов 196, жителей 1325, церковь православная, школа, 3 лавки, баз. 2-го и 24-го июня, 1-го и Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64125Большая Чернавасело52°43'с.ш.37°42'в.д.N-37-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54624417106с Большая Чернавасело