деревня Осветино, деревня Осветино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Осветино

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

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Где упоминается данное место
Дело об учреждении Осветинского общества потребителей в деревне Осветине, Нажеровской волости, Ростовского уезда. 1916–1917 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79 Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Осветино Нажеровской волости Ивану Федоровичу Звереву о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Яросла Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Осветино, Нажеровской волости Е. А. Дрожжиной с С. Д. Дрожжиной. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Осветино, Нажеровской волости И. А. Ефремова и М. В. Ефремовой. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Ф Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан дер. Осветино Нажеровской волости В. И. Ефремова и М. В. Ефремовой. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Ф Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. ОсветиноV. Осветинское общество1111458Нажеровский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
4700Осветинодеревня57°05'39°59'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416196д Осветинодеревня
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