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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об учреждении Осветинского общества потребителей в деревне Осветине, Нажеровской волости, Ростовского уезда. 1916–1917 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79 Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Осветино Нажеровской волости Ивану Федоровичу Звереву о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Яросла Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Осветино, Нажеровской волости Е. А. Дрожжиной с С. Д. Дрожжиной. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Осветино, Нажеровской волости И. А. Ефремова и М. В. Ефремовой. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Ф Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан дер. Осветино Нажеровской волости В. И. Ефремова и М. В. Ефремовой. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Ф Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ОсветиноV. Осветинское общество1111458—Нажеровский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4700Осветинодеревня57°05'39°59'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416196д Осветинодеревня