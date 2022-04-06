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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Рубежской церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
723Рубеж, с.при Мариинском канале.404091013Церковь православная. Больница Мариинской системы.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
154. Рубеж (Верхний), деревня бывшая государственная, при Мариинском канале, дворов 14, жителей 50, больница, школа, 2 лавки
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
22793. Верхний РубежРубежскоеПри Мариинской сист. (р. Вытегре)3917До ближайшего поселения: 1. До школы: школа. До почтового отделения: 17. До пароходной пристани: 16. Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —. Крестьянское: 28. Не крестьянское: —. Крестьянское: 34. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36058Верхний Рубежсело60°50'с.ш.37°02'в.д.P-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622404111с Верхний Рубежсело