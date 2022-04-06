село Верхний Рубеж, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Верхний Рубеж

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Рубежской церкви. Список архивных дел по прих Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
723Рубеж, с.при Мариинском канале.404091013Церковь православная. Больница Мариинской системы.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Вытегорская волость
154. Рубеж (Верхний), деревня бывшая государственная, при Мариинском канале, дворов 14, жителей 50, больница, школа, 2 лавки

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Девятинская волость
22793. Верхний РубежРубежскоеПри Мариинской сист. (р. Вытегре)3917До ближайшего поселения: 1. До школы: школа. До почтового отделения: 17. До пароходной пристани: 16. Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —. Крестьянское: 28. Не крестьянское: —. Крестьянское: 34. Не крестьянское: —.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
36058Верхний Рубежсело60°50'с.ш.37°02'в.д.P-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Алмозерское сельское поселение
19622404111с Верхний Рубежсело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.