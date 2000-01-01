деревня Хреново, деревня Хреново, Грозовская волость, Слуцкий уезд (на 1909) — Familio

Хреново

Грозовская волость, Слуцкий уезд (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Грозовская волость
799. Хреново, село бывшее владельческое, дворов 27, жителей 282, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Грозовская волость
Хреново, деревня5228231011010
Хреново, имение15131011010
Хреново, хутор9131011010
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