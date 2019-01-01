село Старая Меловая, село Старая Меловая, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Старая Меловая

Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
960Старая Меловая, слоб. каз.при ррч. Толучеевке и Подгорной.502292032543367Церквей православных 2. Часовня. Каплица. Училище. Ярмарок 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Старо-Меловатская волость
441. Ст. Меловая, слобода бывшая государственная, при речке Подгорной, дворов 1199, жителей 7683, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 3 церкви православные, Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Старомелавская волость
Старая-Меловая (1-е и 2-е общ.)5536слободаСтаромеловатск.10196527

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Старо-Меловатская волость
слобода Старо-Меловая

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Петропавловский район
7590Старая Меловаясело50°17'с.ш.40°52'в.д.M-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Петропавловский муниципальный район, Старомеловатское сельское поселение
20637444101с Старая Меловаясело
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