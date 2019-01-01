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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
960Старая Меловая, слоб. каз.при ррч. Толучеевке и Подгорной.502292032543367Церквей православных 2. Часовня. Каплица. Училище. Ярмарок 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
441. Ст. Меловая, слобода бывшая государственная, при речке Подгорной, дворов 1199, жителей 7683, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 3 церкви православные, Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Старая-Меловая (1-е и 2-е общ.)5536слободаСтаромеловатск.10196527
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Старо-Меловая
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7590Старая Меловаясело50°17'с.ш.40°52'в.д.M-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20637444101с Старая Меловаясело