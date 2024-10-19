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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Тихвинский уезд
С. Полевичи с Д. Красницы16Ник. Ив. Шамшев931227
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1008. Красницы, деревня бывшая владельческая, при реке Рапле, дворов 56, жителей 246, часовня, 2 лавки
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
21Красницы (дер.)4-го стана, 3-го зем. уч.Красницкого657816919436350111земледелиелесные заработки—река Рапля.Часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58465Красницыдеревня59°19'00"33°02'00"O-36-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49616431331д Красницыдеревня