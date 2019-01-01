деревня Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Великий Двор

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Великий Двор Пельшемской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Великий Двор Пельшемской вол. Кадниковского у. за 1851 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Дело о поспуплении от крестьянина дер. Великий Двор Пельшемской волости Кадниковского уезда Мих. Охичева 90 рублей за 1 надел земли в деревне. 1892 г. // Гос. архив Волог Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Пельшемской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4591Великий Двор, д. вл.при колодцах.103093334

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
С. Великий двор75Ив. Вас. Лихачев196
С. Великий двор82Юл. Мих. Зубов143

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Пельшемская волость
114Великий ДворДобрыниноТроицкийЛихачева121,592023
12Великий ДворПомаскинс.ТроицкийЗубова121,561118

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Пельшменский сельсовет
Двор-Великий 4322деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 59 км. Летнее: —.1515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245642Великий Двордеревня59°26'с.ш.40°29'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Пельшемское сельское поселение
19638444116д Великий Двордеревня

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