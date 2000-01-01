село Пресновка, село Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Пресновка

Жамбылский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Петропавловский уезд, Пресновская киргизская волость
15381. Пресновская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 10. Кибиток: 1961. 10127Лошадей: 12137. Рогатого скота: 6217. Верблюдов: 83. Овец: 15335. Коз: 913.
Петропавловский уезд, Пресновский станичный юрт
164Пресновская ст., стан. правл.Всех дворов: 225. 1391Лошадей: 360. Рогатого скота: 365. Овец: 70. Коз: 15.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Акмолинская область, Петропавловский уезд, Пресновская станица
В одноименном селении

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, Пресновский сельский округ
село ПресновкаПресновка а.594630100
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