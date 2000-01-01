Пресновка
Жамбылский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
15381. Пресновская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 10. Кибиток: 1961. 10127Лошадей: 12137. Рогатого скота: 6217. Верблюдов: 83. Овец: 15335. Коз: 913.
164Пресновская ст., стан. правл.Всех дворов: 225. 1391Лошадей: 360. Рогатого скота: 365. Овец: 70. Коз: 15.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
В одноименном селении
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
село ПресновкаПресновка а.594630100