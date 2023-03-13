деревня Малая Бекетовка, Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Малая Бекетовка

Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Соколово за 1902-1911 годы
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ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Истягина Людмилаhttps://forum.vgd.ru/5950/

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
833Малая Бекетовка (Сычовка), д. вл.на л. б. рч. Карсунки.144342136140

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Корсунский уезд
Д. Малая Бекетовка с 2 деревнями и 1 селом75Елиз. Ив. Морозова56336131

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Мало-Корсунская волость
608. М. Бекетовка (М. Зимнинок, Шевяковка), деревня бывшая владельческая, при речке Корсунке, дворов 131, жителей 847

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Мало-Карсунская волость
392Малая Бекетовка (Лапшевка), дер., при рч. Карсунке; н. р.10913199540587
394Усадьба А. Я. Красниковой, при дер. Малой Бекетовке1101482118
395Усадьба Н. В. Бекетова, при дер. Малой Бекетовке1101441013
399Хутор А. Н. Шагалова, при дер. Малой Бекетовке1111511

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