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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Соколово за 1902-1911 годы
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• Метрические книги с.Соколово за 1902-1911 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
833Малая Бекетовка (Сычовка), д. вл.на л. б. рч. Карсунки.144342136140
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Корсунский уезд
Д. Малая Бекетовка с 2 деревнями и 1 селом75Елиз. Ив. Морозова56336131
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
608. М. Бекетовка (М. Зимнинок, Шевяковка), деревня бывшая владельческая, при речке Корсунке, дворов 131, жителей 847
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
392Малая Бекетовка (Лапшевка), дер., при рч. Карсунке; н. р.10913199540587
394Усадьба А. Я. Красниковой, при дер. Малой Бекетовке1101482118
395Усадьба Н. В. Бекетова, при дер. Малой Бекетовке1101441013
399Хутор А. Н. Шагалова, при дер. Малой Бекетовке1111511—