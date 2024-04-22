село Чернозерье, село Чернозерье, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Чернозерье

Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Чернозерье Чернозерской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3688.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1135Чернозерье (Поляны), с. вл.при р. Мокше.2525235766840Церковь православная 4. Волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Никольское, Чернозерье тож, и Ново-Никольское35Алекс. Пав. Плещеев109328420
С. Никольское, Чернозерье тож, и Ново-Никольское35Алекс. Пав. Плещеев109328420

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Чернозерьевская волость
611. Чернозерье (Никольское, Полянки), село бывшее владельческое, при реке Мокше, дворов 282, жителей 1801, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь прав Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Чернозерская волость
село Чернозерское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Мокшанский район
47529Чернозерьесело53°35'44°21'N-38-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Чернозерский сельсовет
56645425101с Чернозерьесело
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