село Марьевка, Пестравский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Марьевка

Пестравский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1654Марьино (Марьевка), с. каз.при рч. Чернинькой.77станов. кварт.34313021410Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция. Ярмарок 3. Базар. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Марьинская волость
957. Марьино (Марьевка), село бывшее государственное, при речке Черненькой, дворов 415, жителей 3182, волостное правление (уездный город в 77 верстах), церковь православн Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Марьевская волость
село Марьевка208328532714105104531710421[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Марьинская волость
С. Марьино (Марь евка тож). Б. госуд. Рус и татары. Прав. и магомет.4524Р. Черненькая877772518011877

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Пестравский район
56098Марьевкасело52°34'с.ш.49°27'в.д.N-39-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Пестравский муниципальный район, Сельское поселение Марьевка
36632416101с Марьевкасело

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