колония Ивановка, колония Ивановка, Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Ивановка

Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
371Ивановка (Куцая Бердинка, *Эрдек-Бурну, Котур-Оглу), колония болгарск. вед. попечит. комит. иностр. поселенц. южн. края России.при рч. Куце (Куцой) Бердинке.122586235228

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Андреевская-Старо-Троянская волость
79. Николаевка (Котур Оглу), колония болгарская, при речке Куцой Берднике, дворов 87, жителей 629, молитвенный дом, школа, 3 лавки
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