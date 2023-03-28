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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8552Рождественское, сел.при рч. Обве.2007339117168Церковь православная 1. Конных ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1588. Рождественское, село бывшее владельческое, при реке Обве, дворов 39, жителей 195, волостное правление (уездный город 195 в.), церковь православная, часовня, школа, Показать все
1699. Рождественское, село бывшее владельческое, при реке Обве, дворов 20, жителей 91, волостное правление (уездный город 183 в.), церковь православная, школа, 2 ярмарки, Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Рождественское, на р. Обве; прав. церк., зем. шк., зем. библ.-чит., кварт. зем. нач., вол. правл , зем. ст., распл.Александро-Рождественское общество56102136Бывшие помещичьиПравославные и единоверцы Русские184—
1) с. Рождественское, на р. Обве, прав. церк., 2 зем. (мужск. и женск.) шк., зем. библ.-чит., вол. правл., зем. больница, кварт. зем. нач., зем. ст., потреб. общ., кредит Показать все Рождественское общество675461Бывшие помещичьиПравославныеРусские186—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Рождественское
село Рождественское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
734384Рождественсксело58°31'00"55°14'00"O-40-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57622434101с Рождественсксело