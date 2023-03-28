село Рождественск, село Рождественск, Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Рождественск

Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
8552Рождественское, сел.при рч. Обве.2007339117168Церковь православная 1. Конных ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Александро-Рождественская волость
1588. Рождественское, село бывшее владельческое, при реке Обве, дворов 39, жителей 195, волостное правление (уездный город 195 в.), церковь православная, часовня, школа, Показать все
Соликамский уезд, Рождественская волость
1699. Рождественское, село бывшее владельческое, при реке Обве, дворов 20, жителей 91, волостное правление (уездный город 183 в.), церковь православная, школа, 2 ярмарки, Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Александро-Рождественская волость
1) с. Рождественское, на р. Обве; прав. церк., зем. шк., зем. библ.-чит., кварт. зем. нач., вол. правл , зем. ст., распл.Александро-Рождественское общество56102136Бывшие помещичьиПравославные и единоверцы Русские184
Соликамский уезд, Рождественская волость
1) с. Рождественское, на р. Обве, прав. церк., 2 зем. (мужск. и женск.) шк., зем. библ.-чит., вол. правл., зем. больница, кварт. зем. нач., зем. ст., потреб. общ., кредит Показать все Рождественское общество675461Бывшие помещичьиПравославныеРусские186

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Соликамский уезд, Александро-Рождественская волость
село Рождественское
Соликамский уезд, Рождественская волость
село Рождественское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Карагайский район
734384Рождественсксело58°31'00"55°14'00"O-40-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Карагайский муниципальный район, Рождественское сельское поселение
57622434101с Рождественсксело
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