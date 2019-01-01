- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4226Аряж (Аряжное), сел.при рч. Аряже.95станов. кварт.46124138Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Ярмарок 3. Торжки.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1233. Аряж (Аряжное), село бывшее государственное, при речке Аряже, дворов 81, жителей 339, волостное правление (уездный город в 93 верстах), 2 церкви православных, 2 шк. Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Аряжское на р. Аряжке; прав. церк., 2-х кл. М. Н. П. учил., зем. шк., библиотека, вол. прав., квар. земс. начальн., земс. стан., больница, ветеринар. п., еженедел. Показать все Аряжское общество100272261Бывшие государственныеПравославныеРусские95—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село А ряж
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346874Аряжсело56°30'00"55°36'00"O-40-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57628446126с Аряжсело