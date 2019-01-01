село Аряж, село Аряж, Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Аряж

Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4226Аряж (Аряжное), сел.при рч. Аряже.95станов. кварт.46124138Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Ярмарок 3. Торжки.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Аряжская волость
1233. Аряж (Аряжное), село бывшее государственное, при речке Аряже, дворов 81, жителей 339, волостное правление (уездный город в 93 верстах), 2 церкви православных, 2 шк. Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Аряжская волость
1) с. Аряжское на р. Аряжке; прав. церк., 2-х кл. М. Н. П. учил., зем. шк., библиотека, вол. прав., квар. земс. начальн., земс. стан., больница, ветеринар. п., еженедел. Показать все Аряжское общество100272261Бывшие государственныеПравославныеРусские95

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Аряжская волость
село А ряж

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Куединский район
346874Аряжсело56°30'00"55°36'00"O-40-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Куединский муниципальный район, Федоровское сельское поселение
57628446126с Аряжсело
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