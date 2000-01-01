деревня Роменец, деревня Роменец, Бобрикская волость, Гадячский уезд (на 1900) — Familio

Роменец

Бобрикская волость, Гадячский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
464Роменец, д. вл., каз. и казач.при р. Псле.197118130141

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Гадячский уезд
В Мест. Веприке и Д. Роменце16Пел. Конст. Тимофеева11130

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Бобриковая волость
92. Романец, деревня бывшая государственная и владельческая, при реке Псле, дворов 141, жителей 950, 2 питейных дома, 4 ветряных мельницы

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Бобрикская волость
2.0Роменец деревняБобрикско-Роменецкое козаков201316
2.0Роменец деревняРоменецкое кр. соб.20165156
2.0Роменец деревняРоменецкое каз. кр.203028486188149
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