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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
464Роменец, д. вл., каз. и казач.при р. Псле.197118130141
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Гадячский уезд
В Мест. Веприке и Д. Роменце16Пел. Конст. Тимофеева111—30
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
92. Романец, деревня бывшая государственная и владельческая, при реке Псле, дворов 141, жителей 950, 2 питейных дома, 4 ветряных мельницы
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
2.0Роменец деревняБобрикско-Роменецкое козаков—201316
2.0Роменец деревняРоменецкое кр. соб.—20165156
2.0Роменец деревняРоменецкое каз. кр.—203028—486188149