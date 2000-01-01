село Ключево, Сергачский уезд, Нижегородская губерния (на 1925) — Familio

Ключево

Сергачский уезд, Нижегородская губерния (на 1925)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4434Ключево, с. каз.при рч. Сергачке.21731811131131Церковь православная 1. Заводов 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Ключевская волость
626. Ключево, село бывшее государственное, при реке Сергачке, дворов 381, жителей 2351, церковь православная, школа, 7 кожевенных заводов, 2 овичнных завода, 8 кирпичн. з Показать все

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Сергачский уезд, Ключевская волость
с. Ключево3618111

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Сергачская волость
Ключево село189Ключевский2259Сергач22133

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