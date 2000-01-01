село Кежемское, село Кежемское, Енисейский округ, Енисейская губерния (на 1913) — Familio

Кежемское

Енисейский округ, Енисейская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Красноярского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
418Кежемское, с. каз.при р. Ангаре и рч. Кежме.714538173482465Церковь православная 1. Училище. Волостное правление. Казенный запасный магазин.

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Кежемская волость
578Кежемское, с., нар. Ангаре; церк. Спасская [1]; 2-х кл. шк. М. Н. Пр.; район. учит. библ.; фельдш. амбул. п.; Г. Сб. К.; п. конт.; каз. в. л. № 67; метеор. ст. 2-го разр. Показать все 175616632

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Енисейская губерния, Енисейский округ, Кежемская волость
село Кежемское
Енисейский округ, Червянская волость
село Кежемское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close