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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
418Кежемское, с. каз.при р. Ангаре и рч. Кежме.714538173482465Церковь православная 1. Училище. Волостное правление. Казенный запасный магазин.
Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
578Кежемское, с., нар. Ангаре; церк. Спасская [1]; 2-х кл. шк. М. Н. Пр.; район. учит. библ.; фельдш. амбул. п.; Г. Сб. К.; п. конт.; каз. в. л. № 67; метеор. ст. 2-го разр. Показать все 175616632—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кежемское
село Кежемское