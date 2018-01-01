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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1598Воскресеновка, с. вл.при пруде Воскресеновском.3535209586Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
478. Воскресеновка, село бывшее владельческое, при балке Поповской, дворов 46, жителей 264, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная. В 3 ве Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Воскресеновка14038121022678073915192
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
2. № по учету земель: 214.Воскресенка № 1бывшие помещичьи55204218422
3. № по учету земель: 209.Воскресенка № 2бывшие помещичьи
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3859Воскресенівкаселор-н Новомосковськийсільрада Голубівська