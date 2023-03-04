сельцо Прокуроровка, сельцо Прокуроровка, Усманский уезд, Тамбовская губерния (на 1860) — Familio

Прокуроровка

Усманский уезд, Тамбовская губерния (на 1860)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Варианты названий
Дмитрополье
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2900Дмитрополье (Прокуровские), сц. вл.при р. Ертиле.808517131142

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Усманский уезд
Сц. Дмитрополье32Лукьянович703614
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