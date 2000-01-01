деревня Романовичи, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Романовичи

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Гомельская волость
123. Романовичи, деревня бывшая владельческая, при реке Пнути, дворов 172, жителей 738, 3 ветрянных мельницы

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Гомельская волость
17Село Романовичипроселочнойр. ИпутиРомановичск. с. о. 314960939Романовичск. пр. 17312
18Романовичская церк. проселочнойр. СожепричтуРомановичск. пр. 17312

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Улуковский сельсовет
д Романовичи1390

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Улуковский сельсовет
д. Романовичи665

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