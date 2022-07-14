выселок Литвинцево, Б. Тулунский округ, Сибирский край (на 1930) — Familio

Литвинцево

Б. Тулунский округ, Сибирский край (на 1930)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о поземельном устройстве казаков села Литвинцева Нижне-Илимской волости Киренского уезда Иркутской губернии. 1915 г. // Российский государственный исторический архив Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Киренский округ, Нижне-Илимская волость
182Литвинцевский в.крестьяне108
182Литвинцевский в.поселенцы46
182Литвинцевский в.казаки99

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Б. Тулунский округ, Нижне-Илимский район, Игирминский сельсовет
Литвинцева19деревняр. Илим 163617413677Русские455455565633

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