другой Бердский, другой Бердский, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1886) — Familio

Бердский

Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
20Бердский, отр. казач. Ор. в.при р. Сакмаре.712222418648Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Оренбургский
205. Бердский, поселок казачий, при реке Сакмаре, дворов 248, жителей 1355, церковь православная, 2 школы, 3 лавки, лесопромышл. зав., кирпичный завод
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