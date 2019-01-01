деревня Марьевка, деревня Марьевка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Марьевка

Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
559Марьевка, сц. вл.при рч. Такае.953259274306Завод кожевенный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Андреевская волость
188. Марьевка, сельцо бывшее владельческое, при речке Такае, дворов 81, жителей 744, школа, кожевенный завод

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Андреевская волость
сельцо Марьевка«Токаревская» п.-т. кон. Тамб. губ.9515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Токарёвский район
64599Марьевкадеревня51°52'41°02'M-37-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Токарёвский муниципальный район, Сельское поселение Полетаевский сельсовет
68642455126д Марьевкадеревня
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