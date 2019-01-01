Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

Название имений № Владелец Крепостных крестьян мужского пола Дворовых мужского пола Дворов или отдельных усадеб Мужчин Женщин

Рязанская губерния , Сапожковский уезд

Села: Песочня с деревнями Васильевкою и Княгининым, Михеи с деревнею Паршинных, Екатериновкою тож, Кривель с деревнею Дмитриевкою и Черная Слобода с деревнею Отрадою 32 Алекс. Ив. Кошелев 2682 114 553