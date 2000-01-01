село Малиново, Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1886) — Familio

Малиново

Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2504Малиново, с. каз. и вл.при колодцах.4530159951962Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Разсошенская волость
840. Малинова и Алехина, село и деревня бывшая государственная, дворов 331, жителей 2238, церковь православная, 4 лавки

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