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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2187Гулынки, с. вл.при р. Истье.27165360375Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
Села Асташево и Гулынки. Д. Коренки38Ник. Ник. Долгов180353
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
834. Гулынки, село бывшее владельческое, при речке Истье, дворов 108, жителей 722, 2 церкви православных, 2 школы, больница, 2 лавки, 2 постоялых двора, 2 сапожн. звд.
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Гулынки, село4178при р. Истье14546045291253285СоболевоеЦерк. кам., сел. шк., вод. мел., бол., вр., каз. в. лав.
Гулынский поселок разных владел.4179при р. Истье413102353285Соболевое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387Гулынкисело54°14'с.ш.40°01'в.д.N-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648425111с Гулынкисело