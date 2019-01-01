село Спешнево, село Спешнево, Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Спешнево

Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Спешнево Теплинской вол. Чернского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 4779.
Карточки описания земель частновладельческих хозяйств с. Алябьева Бобриковской волости, Больше-Скуратовской волости, с-ца Слободка Велье-Никольской волости, с. Спешнево Т Показать все
Дело по прошению временнообязанного крестьянина Тихона Петрова Алентьева с. Богословское Теплинской волости Чернского у. о замене на военной службе старшего сына Петра мл Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан с. Спешнево Теплинской волости Чернского уезда Алентьевых. 1923 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 6. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Чернский уезд
3598Богословское (Спешнево), с. вл.при колодце.282874402405Церковь православная 1. Завод.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Чернский уезд
С. Спешнево2Княз Петр Влад. Долгоруков3474477

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Чернский уезд, Теплинская волость
1041. Богословское (Спешнево), село бывшее владельческое, дворов 121, жителей 808, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Корсаковский район
63262Спешневосело53°13'с.ш.37°05'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Корсаковский муниципальный район, Спешневское сельское поселение
54626430101с Спешневосело
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