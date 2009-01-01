деревня Негоничи, Березинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Негоничи

Березинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Игуменский уезд
Негокичи46Лукашевичи55181202

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Юревичская волость
Негоничи, деревня759[...]1103516

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Березинский район, Поплавский сельсовет
д Негоничи94

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Березинский район, Поплавский сельсовет
д. Негоничи115

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